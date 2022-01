"La bimba dov'è?", "Il tuo cervello?". Rissa social per Belen Rodriguez (Di sabato 8 gennaio 2022) La showgirl è volata in Sudamerica insieme a un'amica, lasciando la piccola Luna Marì alle cure del padre. Sui social, però, la sua vacanza oltreoceano ha scatenato gli haters e lo scontro è stato inevitabile Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) La showgirl è volata in Sudamerica insieme a un'amica, lasciando la piccola Luna Marì alle cure del padre. Sui, però, la sua vacanza oltreoceano ha scatenato gli haters e lo scontro è stato inevitabile

