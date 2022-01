Grande Fratello Vip: Chi è Parveen Dusanj, la moglie di Kabir Bedi (Di sabato 8 gennaio 2022) Scopriamo qualcosa in più su Parveen Dusanj, la moglie del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Kabir Bedi! Leggi su comingsoon (Di sabato 8 gennaio 2022) Scopriamo qualcosa in più su, ladel nuovo concorrente delVip,

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - MarioManca : #GfVip 2021: perché Katia Ricciarelli dovrebbe uscire dalla Casa #katiafuori - GrandeFratello : Alla luce di quanto successo, Alfonso entra in Casa per leggere un comunicato ufficiale di Grande Fratello. #GFVIP - 1DMarty_me : RT @VanityFairIt: L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima prova… - Francy_25 : RT @amicii_news: Comunque ragazzi: NESSUNO POTRÀ MAI DIMENTICARE IL VECCHIO CAST, NESSUNO POTRÀ MAI DIMENTICARE IL GFVIP5. LORO ERANO IL GR… -