Galli | «Omicron mi ha beccato e sono stato uno schifo»

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, il virologo Massimo Galli: 'Io contagiato da Omicron, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambin… - Corriere : Massimo Galli contagiato dalla variante Omicron: «Sono stato una schifezza, non è una passeggiata» - Adnkronos : #Galli: “Ho preso covid con Omicron, sono stato una schifezza”. - iq_196 : RT @doluccia16: Galli ha il covid...la omicron...dice che è pieno di anticorpi, ma con la omicron questi anticorpi da vaccino (3ª dose) ce… - Mariann46409026 : RT @LaVeritaWeb: #MassimoGalli colpito da #Omicron finge di smentire. Noi confermiamo: terapie a casa @MassimoGalli51 @neXtquotidiano @fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Omicron

Leggi Anche Covid, il virologo Massimo: 'Io contagiato da, sono stato malissimo: vaccinatevi e vaccinate i bambini' Leggi Anche Scuola, il ministro Bianchi: 'Si riparte in presenza come ...... è stato lo stesso: "Sto discretamente meglio, ma sono stato una schifezza. Faccio outing, verosimilmente il 31 dicembre qualcuno mi ha passato, nonostante sia in pensione e nonostante ...Emilia Romagna, dal 17 gennaio sarà attivo il portale dei test ’fai da te’ per entrare in quarantena. Ma non per i No vax. L’assessore Donini: "Si parte lunedì con il test rapido in farmacia e il cost ...MILANO – Massimo Galli, ex infettivologo, ora in pensione, dell’ospedale “Sacco” di Milano, è positivo al Covid. A rivelarlo ai microfoni della trasmissione Mattino5, è stato lo stesso Galli: “Sto dis ...