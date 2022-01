Evra | Impressionato da Guardiola | ma non credo vincerà la Champions

(Di sabato 8 gennaio 2022) Patrice, ex Juve con un passato glorioso al Manchester United, ammirama si diverte a prendere un po' in giro gli eterni rivali dei Citizens.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Evra Impressionato

Tuttosport

Patrice, ex Juve con un passato glorioso al Manchester United, ammira Guardiola ma si diverte a prendere un po' in giro gli eterni rivali dei Citizens.Patrice, ex Juve con un passato glorioso al Manchester United, ammira Guardiola ma si diverte a prendere un po' in giro gli eterni rivali dei Citizens.Patrice Evra, ex Juve con un passato glorioso al Manchester United, ammira Guardiola ma si diverte a prendere un po' in giro gli eterni rivali dei Citizens.