Djokovic partecipò a una premiazione il giorno dopo il test positivo

AGI - Il tennista Novak Djokovic partecipò, senza mascherina, a una cerimonia il 17 dicembre, ovvero il giorno dopo essere risultato positivo al Covid-19. Emerge dalla pagina Facebook della Federazione di tennis di Belgrado, che mostra "il miglior tennista del pianeta" e "detentore di 20 titoli del Grande Slam" assegnare coppe e diplomi ai giovani giocatori. Il post contiene diverse foto di Djokovic in posa con funzionari della federazione e circa 20 adolescenti, tutti senza mascherina. Djokovic aveva inoltre partecipato il giorno prima - quando era risultato positivo - a un altro evento pubblico: la presentazione di un francobollo con la sua effigie da parte delle poste serbe. Djokovic è giunto in Australia ...

