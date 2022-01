Deltacron | la nuova variante che combina Delta e Omicron | rilevati i primi 25 casi a Cipro

(Di sabato 8 gennaio 2022) È stata rinominatae secondo le autorità sanitarie di, nell'isola sarebbero già 25del nuovo ceppo del virus Sars - CoV - 2 chele e . 'Attualmente abbiamo co - infezioni ...

lau___92 : RT @ultimenotizie: Nuova variante di Covid a #Cipro, dove sono stati individuati venticinque casi di '#Deltacron'. Si tratta di una combina… - CandidoTweet : #Deltacron, nuova variante, combinazione di Omicron e Delta - ValeRnc : #Deltacron , nuova variante isolata a Malta. È l’unione di Delta e Omicron. Per ora che finisce l’alfabeto greco siamo fottuti. #Covid_19 - RussoVincenzo78 : RT @ultimenotizie: Nuova variante di Covid a #Cipro, dove sono stati individuati venticinque casi di '#Deltacron'. Si tratta di una combina… - RussoVincenzo78 : RT @ilmessaggeroit: Variante Deltacron, primi 25 casi a Cipro: è la nuova combinazione di Delta e Omicron -

Ultime Notizie dalla rete : Deltacron nuova

ilmessaggero.it

... Kostrikis ha affermato che lavariante ha la firma genetica di Omicron e il genoma di Delta. Al momento l'equipe di Kostris ha identificato 25 casi di, sottolineando che sono più ...Combinazione della variante Delta e Omicronvariante di Covid a Cipro, dove sono stati individuati venticinque casi di ''. Si tratta di una combinazione di Delta e Omicron . Lo hanno comunicato le autorità sanitarie locali."...È stata rinominata Deltacron e secondo le autorità sanitarie di Cipro, nell'isola sarebbero già 25 casi del nuovo ceppo del virus Sars-CoV-2 che combina le ...Come se non bastasse la gravità dell'attuale situazione da contagio da Covid nel mondo, un'altra notizia non proprio incoraggiante ...