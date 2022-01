Decreto Covid, obbligo di green pass anche per gli avvocati (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – Non solo i magistrati, anche gli avvocati non potranno più accedere agli uffici giudiziari senza green pass. E’ una delle novità contenute nel Decreto sulle misure per contrastare il Covid appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo di esibire la certificazione verde, si legge nel provvedimento, è esteso anche “ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”. La disposizione non si applica invece “ai testimoni e alle parti del processo”. E l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso del green pass, viene precisato, “non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – Non solo i magistrati,glinon potranno più accedere agli uffici giudiziari senza. E’ una delle novità contenute nelsulle misure per contrastare ilappena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’di esibire la certificazione verde, si legge nel provvedimento, è esteso“ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”. La disposizione non si applica invece “ai testimoni e alle parti del processo”. E l’assenza del difensore conseguente al mancato possesso del, viene precisato, “non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”. L'articolo L'Opinionista.

