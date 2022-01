Covid | scuole chiuse almeno fino al 14 gennaio in tre Comuni del Milanese | ' Decisione sofferta | ma necessaria'

Advertising

CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ordine dei medici: posticipare l'apertura delle scuole #scuola - stanzaselvaggia : Alle superiori, oltre i due contagi, i non vaccinati andranno in dad. Quindi gli alunni dovranno esibire il super g… - rietin_vetrina : Covid, apertura scuole o DAD? A Cittaducale si lavora per la decisione finale - ellepi6 : RT @maurobiani: #scuole #Covid La spada di Damocle. Oggi su @repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuole

Agenzia ANSA

...'le disposizioni di legge che gli consentono di assumere la decisione' in piena quarta ondata. Con i contagi in Lombardia che non frenano e l'Omicron che dilaga. PERCHE' NON APRIRE LEÈ ...Quali sono le regole in altri paesi Ue e a Londra L'impennata di casi diin Italia, balzati ... Nel caso di bambini e studenti fino allesecondarie, invece, l'isolamento dei positivi ...Rinviato il rientro in classe fino al 22 gennaio anche a Pomigliano D'Arco. Gli studenti di Acerra: “Evitare con l'apertura uno scenario post-apocalittico” ...Per il ministro, quindi, la profilassi è più che sufficiente per mantenere le lezioni in presenza. L’intenzione del governo, ha aggiunto il ministro “è procedere con i calendari già definiti”, e ...