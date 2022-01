Covid calcio | convocata d’urgenza assemblea Lega serie A

(Di sabato 8 gennaio 2022) E’ stataunadelladiA per discutere dell’emergenzadopo la telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi col n.1 della FederGravina, tra i temi all’ordine del giorno “delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare”. Draghi, da quanto si apprende, si è detto preoccupato della situazione delalle prese con l’aumento dei contagi per ile ha invitato il presidente della Federalla collaborazione, con la sollecitazione a valutare la sospensione del campionato o lo svolgimento delle partite a porte chiuse. La decisione è rimessa, si puntualizza, alla Federazione. Nel colloquio Gravina ha spiegato quanto stava avvenendo, ...

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospen… - capuanogio : ?? #Draghi ha chiamato #Gravina chiedendo di fermare la #SerieA per qualche settimana. La Lega sulle barricate. E… - Filippo923 : RT @AndreGenovese27: Boom di contagi Italia dal 28 Dicembre - 6 Gennaio Partite Serie A 25 Dicembre - 05 Gennaio: 0 (!!!) Misure anti-Cov… - bettercall_pier : RT @AndreGenovese27: Boom di contagi Italia dal 28 Dicembre - 6 Gennaio Partite Serie A 25 Dicembre - 05 Gennaio: 0 (!!!) Misure anti-Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calcio

Giornate intensesotto i riflettori per l'emergenza. In giornata potrebbero quindi arrivare decisioni da parte della Federcalcio in merito all'ingresso dei tifosi alle 7 partite di Serie ...L'argentino, risultato negativo nei giorni scorsi dopo aver contratto il virus durante la pausa invernale, "continuerà il suo protocollo di guarigione individuale postnei prossimi giorni", ha ...Ascoli Calcio, circuito integrato e partita al Picchio Village. Quarto giorno di fila senza casi Covid - picenotime.it - IT ...Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso della Lega Calcio contro la decisione dell'Asl di Torino, la gara fra i granata di Juric e la Fiorentina si gioca ...