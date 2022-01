CorSport: Napoli, Torino e Udinese contro il nuovo protocollo della Lega Serie A (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel corso dell’Assemblea di Lega Serie A, ieri, si è discusso anche del nuovo protocollo stilato alla Befana per provare ad andare avanti in campionato. Prevede che si possa giocare anche solo con 13 giocatori a disposizione, di cui un portiere e che tra i 13 possano essere contati anche i giocatori della Primavera. Il Corriere dello Sport scrive che il documento è stato contestato da Napoli, Torino e Udinese. “Ieri c’è stato anche chi ha contestato il protocollo appena varato, come Napoli, Torino e Udinese, contrarie al ricorso della Primavera o al limite sui giocatori disponibili”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel corso dell’Assemblea diA, ieri, si è discusso anche delstilato alla Befana per provare ad andare avanti in campionato. Prevede che si possa giocare anche solo con 13 giocatori a disposizione, di cui un portiere e che tra i 13 possano essere contati anche i giocatoriPrimavera. Il Corriere dello Sport scrive che il documento è stato contestato da. “Ieri c’è stato anche chi ha contestato ilappena varato, come, contrarie al ricorsoPrimavera o al limite sui giocatori disponibili”. L'articolo ilsta.

