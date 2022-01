CorSport: Coppa Italia, probabile spostamento a giovedì di Napoli-Fiorentina (Di sabato 8 gennaio 2022) L’Assemblea di Serie A di ieri ha cercato anche una soluzione ai problemi di calendario dopo la sospensione delle gare di giovedì a causa dei provvedimenti delle Asl. Il Corriere dello Sport fa un po’ di chiarezza sulle prospettive possibili, che riguardano indirettamente anche il Napoli. “La buona notizia è che Verona-Salernitana si dovrebbe disputare regolarmente. Per Torino-Fiorentina, invece, si va verso lo spostamento a lunedì, sfruttando il fatto che il blocco delle Asl scade domenica sera. E stessa sorte, si augurano in via Rosellini, potrebbe avere anche Udinese-Atalanta: i friulani vanno ancora convinti, ma ora c’è anche l’aggravante di altri cinque positivi. La conseguenza è che gli ottavi di Coppa Italia previsti mercoledì, ovvero Atalanta-Venezia e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) L’Assemblea di Serie A di ieri ha cercato anche una soluzione ai problemi di calendario dopo la sospensione delle gare dia causa dei provvedimenti delle Asl. Il Corriere dello Sport fa un po’ di chiarezza sulle prospettive possibili, che riguardano indirettamente anche il. “La buona notizia è che Verona-Salernitana si dovrebbe disputare regolarmente. Per Torino-, invece, si va verso loa lunedì, sfruttando il fatto che il blocco delle Asl scade domenica sera. E stessa sorte, si augurano in via Rosellini, potrebbe avere anche Udinese-Atalanta: i friulani vanno ancora convinti, ma ora c’è anche l’aggravante di altri cinque positivi. La conseguenza è che gli ottavi diprevisti mercoledì, ovvero Atalanta-Venezia e ...

Advertising

napolista : CorSport: #CoppaItalia, probabile spostamento a giovedì di #NapoliFiorentina Il nodo è Torino-Fiorentina, partita… - salvione : Napoli, Anguissa: 'Voglio disputare una grande Coppa d'Africa' - infoitsport : CorSport: il Napoli non si è piegato né al Covid né alla Coppa d'Africa - ilNapolista - realwarriale2 : RT @napolista: CorSport: il Napoli non si è piegato né al Covid né alla Coppa d’Africa Nonostante i tanti bambini in panchina tra Elmas e… - napolista : CorSport: il Napoli non si è piegato né al Covid né alla Coppa d’Africa Nonostante i tanti bambini in panchina tra… -