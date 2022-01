Coppa d’Africa, l’Egitto ancora non è partito per il Camerun: diversi casi Covid nel gruppo squadra (Di sabato 8 gennaio 2022) La nazionale egiziana non è ancora partita alla volta del Camerun, dove si giocherà, a partire da domani, la Coppa d’Africa. Il motivo? Sono emersi diversi casi di positività al Covid all’interno del gruppo squadra. La squadra dei Faraoni dovrebbe esordire (a questo punto il condizionale è d’obbligo) martedì 11 contro la Nigeria, orfana di Osimhen. «Si tratta di tempi inediti, ma più la situazione si fa difficile e più la risposta è restare uniti»: così ha detto il ct Carlos Queiroz per caricare Salah e compagni. Restano diverse perplessità sulla scelta di giocare un torneo internazionale in un momento così complicato della pandemia in uno stato, il Camerun, dove non si raggiunge neanche il 5% della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 gennaio 2022) La nazionale egiziana non èpartita alla volta del, dove si giocherà, a partire da domani, la. Il motivo? Sono emersidi positività alall’interno del. Ladei Faraoni dovrebbe esordire (a questo punto il condizionale è d’obbligo) martedì 11 contro la Nigeria, orfana di Osimhen. «Si tratta di tempi inediti, ma più la situazione si fa difficile e più la risposta è restare uniti»: così ha detto il ct Carlos Queiroz per caricare Salah e compagni. Restano diverse perplessità sulla scelta di giocare un torneo internazionale in un momento così complicato della pandemia in uno stato, il, dove non si raggiunge neanche il 5% della ...

Advertising

realvarriale : Grande prova di personalità e carattere di @sscnapoli che pur decimato da #Covid e Coppa d'Africa impartisce una le… - Paolo_Bargiggia : Questa la mia esclusiva: trovo allucinante il tentativo di @ADeLaurentiis. Fatto solo per salvare il @sscnapoli dal… - fattoquotidiano : Coppa d’Africa | Dagli epurati del Marocco alle stelle d’Europa, fino ai 14 Kamara e ai nuovi esotici talenti: tutt… - sscalcionapoli1 : Disastro Coppa d’Africa: l’Egitto non è ancora partito a causa di giocatori positivi - napolista : Coppa d’Africa, l’#Egitto ancora non è partito per il Camerun: diversi casi Covid nel gruppo squadra #Salah e comp… -