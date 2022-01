Cappelle danneggiate nel cimitero di Caserta | è caccia ai malviventi

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un raid nel vero senso della parola.e saccheggiate almeno 30neldie tutto ciò solo per impossessarsi dell‘ottone, materiale da asportare senza curarsi della sacralità del luogo. La scoperta è stata fatta dai visitatori che si sono accorti dei numerosi danni e hanno immediatamente avvisato il comando della Polizia Locale. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia scientifica della Questura diper i primi rilievi del caso. Le indagini sono in corso per capire se sono coinvolte altreentrate nelle mire deie capire, ovviamente, chi è stato protagonista di questo gesto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

