Calciomercato Sampdoria, ufficiale il nuovo acquisto: ecco il comunicato (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale, i botti di Capodanno e la prima giornata di campionato che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si sono tuffati nel mercato invernale solcando il difficile (e gelido) mare delle trattive. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, rendono complicato il compito dei vari direttori sportivi in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale, i botti di Capodanno e la prima giornata di campionato che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si sono tuffati nel mercato invernale solcando il difficile (e gelido) mare delle trattive. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, rendono complicato il compito dei vari direttori sportivi in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Sampdora, il mercato si intreccia con il Cagliari: tutti i nomi in lista ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sampdoria, da Murru a Askildsen: quanti intrecci con il Cagliari. Piace Lykogiannis, proposto Oliva La Sampdoria e il Cagliari scaldano il mercato. Tanti gli intrecci fra le due squadre impegnate a rinforzarsi per arrivare alla salvezza. I rossoblù stanno cercando Verre e avrebbero proposto uno scambio ...

Calciomercato, oggi il Toronto annuncerà l'acquisto di Insigne Calciomercato, in arrivo l'annuncio del Toronto Nella giornata di oggi il Toronto annuncerà l'... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI NUMERI PRIMI " Napoli - Sampdoria: statistiche, ...

Calciomercato Sampdoria, bocciato Saatci: piace un difensore dell'Arsenal Samp News 24 Milan, duello per Conti: l’agente esce allo scoperto Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, fa chiarezza sulla situazione presente e futura del terzino in uscita dal Milan in questo gennaio.

UFFICIALE - La Sampdoria annuncia l'arrivo di Rincon La Sampdoria, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota riguardo l'ufficialità dell'arrivo di Tomas Rincon da Torino: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporane ...

