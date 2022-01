Assemblea di Lega convocata d’urgenza: da valutare misure anti Covid-19 (Di sabato 8 gennaio 2022) I contagi, nel nostro Paese, sono in costante aumento e gli ospedali hanno subito un incremento sostanziale dei ricoveri per Covid-19. Colpa, ovviamente, della nuova variante Omicron che sta mietendo numerosi positivi in tutta Europa. Il mondo del calcio (e dello sport in generale) paga dazio come gli altri ambiti: calciatori contagiati, partite rimandate e l’incertezza che regna, continuamente, sovrana. Con una situazione pandemica che presenta numeri davvero impressionanti (almeno nella lettura dei nuovi casi), gli impianti sportivi potrebbero diventare terreno fertile per propagare il virus. La seconda strada percorribile è quella dello stop dei campionati. Dopo il contatto tra Mario Draghi e Gabriele Gravina, è stata convocata d’urgenza l’Assemblea di Lega per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) I contagi, nel nostro Paese, sono in costante aumento e gli ospedali hanno subito un incremento sostanziale dei ricoveri per-19. Colpa, ovviamente, della nuova variante Omicron che sta mietendo numerosi positivi in tutta Europa. Il mondo del calcio (e dello sport in generale) paga dazio come gli altri ambiti: calciatori contagiati, partite rimandate e l’incertezza che regna, continuamente, sovrana. Con una situazione pandemica che presenta numeri davvero impression(almeno nella lettura dei nuovi casi), gli impisportivi potrebbero diventare terreno fertile per propagare il virus. La seconda strada percorribile è quella dello stop dei campionati. Dopo il contatto tra Mario Draghi e Gabriele Gravina, è statal’diper ...

