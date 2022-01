Anticipazioni Amici, allievo rischia la sua presenza in puntata | I fan sono preoccupati (Di sabato 8 gennaio 2022) Anticipazioni Amici, un allievo della scuola più ambita d’Italia è a rischio per la puntata che andrà in onda il 9 Gennaio 2022. I fan sono molto preoccupati e si sono fatti tante domande. Anticipazioni Amici-AltranotiziaLe Anticipazioni di Amici svelano un retroscena molto particolare ed i fan del noto programma di Maria de Filippi non vedono l’ora di capire alcune cose ed avere delle risposte. Un allievo ha la sua presenza in forse per la prima puntata del nuovo anno del talent show. Cosa è successo? Anticipazioni Amici, un allievo a rischio presenza Le ... Leggi su altranotizia (Di sabato 8 gennaio 2022), undella scuola più ambita d’Italia è a rischio per lache andrà in onda il 9 Gennaio 2022. I fanmoltoe sifatti tante domande.-AltranotiziaLedisvelano un retroscena molto particolare ed i fan del noto programma di Maria de Filippi non vedono l’ora di capire alcune cose ed avere delle risposte. Unha la suain forse per la primadel nuovo anno del talent show. Cosa è successo?, una rischioLe ...

Advertising

xattorneyx : Appena finito di studiare sto aspettando le anticipazioni di friends amigos amici - why_Im_here04 : mentre aspettate le anticipazioni di amici, andate a fare il rewatch dei liceali gay #Amicispoiler - this_isme_22 : Ciao, sono Angelica e sono una ragazza semplice. Ho ottant'anni e sono vicino al camino aspettando le anticipazioni… - Raffy_Hemmings : RT @Deniz__Kaya___: E sappiate, che se non esce mia cugina dagli studi non si conosceranno news da Amici News, perché si sono accordati pe… - Deniz__Kaya___ : E sappiate, che se non esce mia cugina dagli studi non si conosceranno news da Amici News, perché si sono accordat… -