Albania | assalto alla sede del Partito democratico a Tirana da parte dei sostenitori dell’ex premier Berisha | tensioni e scontri

Advertising

occhio_notizie : Assalto alla sede del Partito democratico in Albania da parte dei sostenitori dell’ex premier Berisha - Against_Caste : RT @fattoquotidiano: Albania, assalto alla sede del Partito democratico a Tirana da parte dei sostenitori dell’ex premier Berisha: tensioni… - fattoquotidiano : Albania, assalto alla sede del Partito democratico a Tirana da parte dei sostenitori dell’ex premier Berisha: tensi… - Ernesto29296958 : RT @EsteriLega: ???? ALBANIA: ASSALTO A SEDE PD, POLIZIA USA LACRIMOGENI E USA FANNO APPELLO A CALMA ????KAZAKISTAN: AEROPORTO ALMATY CHIUSO FI… - EsteriLega : ???? ALBANIA: ASSALTO A SEDE PD, POLIZIA USA LACRIMOGENI E USA FANNO APPELLO A CALMA ????KAZAKISTAN: AEROPORTO ALMATY C… -

Ultime Notizie dalla rete : Albania assalto

Il Fatto Quotidiano

L'ambasciatore Usa in, Yuri Kim, su Twitter ha espresso "preoccupazione" per le tensioni e ha lanciato un appello agli organizzatori della protesta affinchè "evitino la violenza". Già ieri il ...Forti tensioni a Tirana, alla sede del Partito Democratico (Pd), principale forza di opposizione guidata da Lulzim Basha. Il suo predecessore ed ex premier albanese Sali Berisha ha organizzato oggi ...Tensione tra manifestanti e forze dell’ordine si sono registrate alla manifestazione di protesta a Tirana alla sede della principale formazione ...TIRANA - Unità antisommossa, lacrimogeni e manifestanti in ginocchio. Nelle scorse ore l'ex presidente del partito democratico albanese Sali Berisha ha organizzato una protesta davanti alla sede del p ...