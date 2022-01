Adriana Restano morta a 44 anni, addio alla chef volto noto della tv: era il simbolo della cucina italiana in Spagna (Di sabato 8 gennaio 2022) È morta a 44 anni, “rapidamente e per cause naturali”, la chef Adriana Restano. italiana di nascita ma spagnola d’adozione, aveva aperto un ristorante a Madrid ed era diventata un volto noto della cucina italiana sulla tv pubblica della Spagna. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, è deceduta in seguito ad un icuts. La sua avventura in Spagna era iniziata con una borsa di studio universitaria mentre frequentava a Parma la facoltà di “Scienze e tecnologia dell’Alimentazione”: doveva essere un’esperienza di pochi mesi e invece aveva fatto la sua casa nella capitale spagnola. Le sue doti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Èa 44, “rapidamente e per cause naturali”, ladi nascita ma spagnola d’adozione, aveva aperto un ristorante a Madrid ed era diventata unsulla tv pubblica. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, è deceduta in seguito ad un icuts. La sua avventura inera iniziata con una borsa di studio universitaria mentre frequentava a Parma la facoltà di “Scienze e tecnologia dell’Alimentazione”: doveva essere un’esperienza di pochi mesi e invece aveva fatto la sua casa nella capitale spagnola. Le sue doti in ...

Advertising

FQMagazineit : Adriana Restano morta a 44 anni, addio alla chef volto noto della tv: era il simbolo della cucina italiana in Spagna - nachoglezgalan : RT @GarciaAller: Arrivederci, Restano - infoitinterno : Adriana Restano morta a 44 anni, addio alla famosa chef della tivù spagnola - infoitinterno : Morta a 44 anni Adriana Restano, chef reggiana famosa in Spagna - ReggioPress : Morta a 44 anni Adriana Restano, chef reggiana famosa in Spagna -