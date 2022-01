Vendevano luminarie e addobbi natalizi pericolosi | sequestri da Fiumicino a Roma

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ammontano a circa 2,5 milioni gli articolinon sicuri sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di, che hanno segnalato in via amministrativa 8 persone alla Camera di Commercio. E’ il bilancio del piano straordinario di controlli attuato dai “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego di, che durante le Festivitàe hanno scovato, in 8 punti vendita al dettaglio e depositi all’ingrosso ubicati nella Capitale, a Guidonia Montecelio e a, circa 1.750.000 decorazioni a tema, alberelli evari, nonché 620mila, sprovvisti delle istruzioni in lingua italiana per il loro corretto utilizzo e con marchio “CE” indebitamente apposto, poiché privi della documentazione di conformità e quindi potenzialmente ...

Vendevano luminarie

