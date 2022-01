“Tutti in Dad fino al 24 gennaio” Presidi contro la riapertura delle scuole

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen – “in Dadal 24“: è la richiesta di duemila, che non vogliono che lunedì 10 riaprano lecome da calendario. “Non ci sono le condizioni di sicurezza per riaprire, manteniamo gli studenti in Dad almenoal 24e, se necessario,al contenimento del contagio”. Così recita una lettera inviata al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e al premier Mario Draghi. “in Dadal 24”: la richiesta di duemilaal governo Su 8milain Italia, sono circa 2mila quelli che hanno sottoscritto la lettera al governo per rimandare la...

Advertising

GiovaQuez : Quanto alla scuola: alle elementari con un positivo classe in presenza con testing di verifica, ma con due si va tu… - MediasetTgcom24 : Presidi, la proposta: Dad a gennaio, Ffp2 a tutti e campagna testing #scuola - SkyTG24 : #Covid19 e scuola, le proposte dei presidi: Dad a gennaio, Ffp2 a tutti e campagna di testing - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Il governo intende riaprire le scuole rispettando il calendario - FranciNiccheri : @cardinale_anna @ProfPBianchi @MIsocialTW È caos, classi decimate e difficoltà di raccordo tra chi è in DAD e chi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti Dad

L'obbligo vale fino al 15 giugno percoloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno ... 7 GENNAIO: a scuola quarantena ein base all'età. Riaprono le scuole. Le insegnanti della scuola ...Per un positivo si continuerà a rimanerein classe, in regime di autosorveglianza e con mascherina Ffp2, mentre con tre positiviinper 10 giorni, in modo indifferenziato al di là ...Provvisoria sospensione delle lezioni in presenza, con l'attivazione della DAD per due settimane, mascherine Ffp2 a tutti e testing per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi.Il sindaco Ricci: "Non abbiamo emergenze, seguiamo il calendario". E il direttore dell’Usr, Filisetti: "L’attività va comunque garantita" ...