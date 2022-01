TP Link ha presentato il router con le antenne “mobili”: sarà in grado di adattarsi sempre per ottimizzare il Wi-Fi (Di venerdì 7 gennaio 2022) La cinquantacinquesima edizione dell’ormai storico International Consumer Electronics Show, o più semplicemente CES, la fiera dell’elettronica di Las Vegas, è una grande occasione per molte aziende per mostrare le nuove creature pronte, più o meno, a invadere il mercato con nuove, fantastiche, tecnologie ultra moderne. Fra queste, in prima fila, c’è TP Link. TP Link e le nuove soluzioni per il wifi – Adobe StockIl colosso cinese di produzione e commercializzazione di apparecchiature di rete e telecomunicazioni ha presentato un router pazzesco, dotato di antenne “mobili“. Che sarà in grado di adattarsi sempre, per ottimizzare il Wi-Fi. Archer AXE200 Omni, si chiama così: AXE11000 ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) La cinquantacinquesima edizione dell’ormai storico International Consumer Electronics Show, o più semplicemente CES, la fiera dell’elettronica di Las Vegas, è una grande occasione per molte aziende per mostrare le nuove creature pronte, più o meno, a invadere il mercato con nuove, fantastiche, tecnologie ultra moderne. Fra queste, in prima fila, c’è TP. TPe le nuove soluzioni per il wifi – Adobe StockIl colosso cinese di produzione e commercializzazione di apparecchiature di rete e telecomunicazioni haunpazzesco, dotato di“. Cheindi, peril Wi-Fi. Archer AXE200 Omni, si chiama così: AXE11000 ...

nientepopcorn : #FilmSulDivano Vi siete accorti che, da poche ore, su @PrimeVideoIT , è disponibile il film #Ariaferma di… - TrastaGranchio : RT @Retroeggs: Ecco il link di #DaiVaxIII il mio nuovo singolo presentato in anteprima sul #GattoThunbergShow Dai Vax! Non mollare! http… - Che_Jordan : RT @Retroeggs: Ecco il link di #DaiVaxIII il mio nuovo singolo presentato in anteprima sul #GattoThunbergShow Dai Vax! Non mollare! http… - GFSB9093 : RT @Retroeggs: Ecco il link di #DaiVaxIII il mio nuovo singolo presentato in anteprima sul #GattoThunbergShow Dai Vax! Non mollare! http… - CiroNostro : RT @Retroeggs: Ecco il link di #DaiVaxIII il mio nuovo singolo presentato in anteprima sul #GattoThunbergShow Dai Vax! Non mollare! http… -