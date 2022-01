Smart Working, le novità introdotte in queste ore per i lavoratori del settore pubblico e privato (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questi giorni impazza la polemica per quanto riguarda uno dei punti più spinosi delle regole previste per contrastare l’avanzata del virus Covid-19, lo Smart Working. Lo strumento, che si è rivelato fondamentale per i primi mesi, ad oggi è ritenuto più un ostacolo allo svolgimento del lavoro che una sua garanzia, motivo per cui a lungo si è dibattuto sulla necessità di utilizzarlo solo in caso di estrema necessità. Dal momento però che il numero di positivi nel paese sono di nuovo in crescita, il Consiglio dei ministri – che si è tenuto proprio ieri – ha dovuto fare di nuovo il punto della situazione su temi delicati come istruzione, lavoro e Green Pass. Tra le novità annunciate infatti, e contenute nel nuovo DPCM – si parla infatti sia del ritorno allo Smart Working quanto dell’obbligo vaccinale ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) In questi giorni impazza la polemica per quanto riguarda uno dei punti più spinosi delle regole previste per contrastare l’avanzata del virus Covid-19, lo. Lo strumento, che si è rivelato fondamentale per i primi mesi, ad oggi è ritenuto più un ostacolo allo svolgimento del lavoro che una sua garanzia, motivo per cui a lungo si è dibattuto sulla necessità di utilizzarlo solo in caso di estrema necessità. Dal momento però che il numero di positivi nel paese sono di nuovo in crescita, il Consiglio dei ministri – che si è tenuto proprio ieri – ha dovuto fare di nuovo il punto della situazione su temi delicati come istruzione, lavoro e Green Pass. Tra leannunciate infatti, e contenute nel nuovo DPCM – si parla infatti sia del ritorno alloquanto dell’obbligo vaccinale ...

