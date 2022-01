Se ricevi questo terribile messaggio WhatsApp rischi di dover cambiare cellulare | ecco cosa ti accade

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Un testo inviato direttamente dapotrebbe costringerci ail dispositivo, segno del fatto che non sia una situazione da sottovalutare. Cerchiamo di scoprire, dunque, che tipo disia.non sarà più in grado di funzionare in molti dispositivi, e tra questi potrebbe rientrare pure il nostro– Computermagazine.itpare che abbia presentato alcuni problemi non indifferenti verso dei cellulari che, oramai, sembra proprio non siano più in grado di supportare questa applicazione. Non è certamente una bella notizia per coloro che utilizzavano frequentemente la piattaforma, motivo per cui se ne sta discutendo molto in questi giorni. LEGGI ANCHE: Ilè caduto nell’acqua e non funziona più? Con ...