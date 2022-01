Sci alpino, start list slalom gigante maschile Adelboden 2022: orari, pettorali ed italiani in gara (Di venerdì 7 gennaio 2022) La start list dello slalom gigante maschile di Adelboden 2022. L’appuntamento è valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. La gara andrà in scena nella giornata di domani (sabato 8 gennaio). La prima manche è in programma alle ore 10:30 mentre la seconda verrà disputata alle ore 13:30. Sono sessantadue gli atleti ai nastri di partenza. Ecco la start list completa. start list slalom gigante maschile Adelboden 1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 4 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 5 ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladellodi. L’appuntamento è valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Laandrà in scena nella giornata di domani (sabato 8 gennaio). La prima manche è in programma alle ore 10:30 mentre la seconda verrà disputata alle ore 13:30. Sono sessantadue gli atleti ai nastri di partenza. Ecco lacompleta.1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head 2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 4 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 5 ...

Advertising

sportface2016 : #Scialpino | La start list dello slalom gigante maschile di #Adelboden: orari, pettorali ed italiani in gara - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, la start list dello slalom gigante femminile di #KranjskaGora 2022: i pettorali di parten… - Aquila6811 : RT @sportface2016: #Scialpino | Slalom gigante maschile #Adelboden: gli italiani in gara - RSIsport : ?? Il direttore delle gare di Coppa del Mondo Hans Pieren, all'ultimo anno dei 30 di carriera, è risultato positivo… - sportface2016 : #Scialpino | Slalom gigante maschile #Adelboden: gli italiani in gara -