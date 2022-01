(Di venerdì 7 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Arrigo. Il tema è la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, alle prese con Covid e decisioni delle Asl. «Diciamo che in Italia non siamo forti nel prevenire ed anticipare, arriviamo lunghi, in genere. Il grande significato di questa situazione è ilche si presenta senza sette titolari e gioca la sua miglior partita dell’ultimo mese e mezzo. Ilè uno sport di, dove la motivazione, lodie il gioco sono fondamentali. Sarebbe altrimenti un film senza trama. La Juventus, come valori individuali, è superiore al, ridotto senza metà, ma ha giocato più ilperché quando si è in una situazione del genere, in settimana tutti pensano: ...

Advertising

napolista : #Sacchi: «Da #Milan e #Napoli una lezione di calcio: lo spirito di squadra è fondamentale» Alla Gazzetta: «La… - BonoAvocats : @Skysurfer72 Siamo stati ingrati con Zoff. Lui ha vinto in 89-90 una Coppa Italia (contro il grande Milan di Sacchi… - Gazzetta_it : VIDEO Sacchi: 'Il #Milan è un capolavoro. Da Pioli e il Napoli una grande lezione...' - Travelingalon12 : @carrusel Pier Paolo Virdis del Milan de Sacchi Roberto Bettega - Angel81lod : @Lana1Malta @Thom9611 Tu pensa che l'Inter dei record di Trapattoni che vinse a suon di punti,lo scudetto l'anno do… -

Ultime Notizie dalla rete : Sacchi Milan

Dopo le gare della 20ª giornata di Serie A, tra cui- Roma e Juve - Napoli, Arrigo, commenta i risultati e i temi principali con il direttore Stefano Barigelli e Fabio Russo. Ascolta la versione podcast: vai alla pagina di Gazzetta su ...ha atteso i canonici 45 minuti prima di constatare l'assenza della Salernitana e decretare ... Il Venezia far ora rientro in Veneto per preparare la partita di domenica col, in programma ...ha 17 anni ed è stato convocato dal tecnico Pioli per la sfida contro i giallorossi data l'assenza di Tatarusanu ...Sull’aereo partito ieri sera per Napoli non sono saliti in cinque: Kiyine, problema muscolare ma recuperabile per la gara contro il Milan, oltre a Romero, Vacca, Pertez e Bjarkason. Tenendo presente c ...