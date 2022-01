Roma, scompare il giorno della Befana: l’appello per ritrovare Michele (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma- È scomparso Michele Quacquarelli, un uomo di 42 anni originario di Terlizzi, comune della città di Bari. L’uomo, scomparso lo scorso 6 gennaio a Fontana di Trevi, al momento della scomparsa Michele indossava dei pantaloni grigi, un giaccone blu e gli occhiali. Michele ha i capelli neri, un fisico asciutto- è molto magro- e fumatore. Partite immediatamente le indagini per ritrovarlo, sono portate avanti dagli agenti del commissariato Borgo. Chiunque avesse notizie di Michele può contattare le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022)- È scomparsoQuacquarelli, un uomo di 42 anni originario di Terlizzi, comunecittà di Bari. L’uomo, scomparso lo scorso 6 gennaio a Fontana di Trevi, al momentoscomparsaindossava dei pantaloni grigi, un giaccone blu e gli occhiali.ha i capelli neri, un fisico asciutto- è molto magro- e fumatore. Partite immediatamente le indagini per ritrovarlo, sono portate avanti dagli agenti del commissariato Borgo. Chiunque avesse notizie dipuò contattare le forze dell’ordine. su Il CorriereCittà.

Roma, scompare il giorno della Befana: l’appello per ritrovare Michele Il Corriere della Città "Così si sta evolvendo il Covid con i vaccini: ecco cosa ci aspetta" Sempre più elementi fanno pensare che con la variante Omicron la pandemia volga al termine e si possa iniziare a pensare al virus come malattia stagionale: ecco cosa ha detto il Prof. Vaia ...

