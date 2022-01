Roma, fatta per Maitland - Niles: contratto depositato in Lega (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma - È ufficiale l'arrivo in prestito di Maitland Niles. In attesa del comunicato, l a Roma ha depositato in Lega il contratto dell'esterno che arriva dall'Arsenal con la formula del prestito secco ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 gennaio 2022)- È ufficiale l'arrivo in prestito di. In attesa del comunicato, l ahainildell'esterno che arriva dall'Arsenal con la formula del prestito secco ...

Advertising

CorSport : #Roma, fatta per #Maitland-Niles: contratto depositato in Lega??? - ch24news : ?? #Genoa Ekuban ormai fatta per il passaggio al #Konyaspor in Turchia, #Lazio in cerca di nuovi innesti, i tifosi p… - sportli26181512 : Roma, fatta per Maitland-Niles: contratto depositato in Lega: L'esterno dell'Arsenal arriva in prestito secco fino… - corgiallorosso : #Roma, è fatta per #MaitlandNiles: depositato il contratto in Lega - CheccoCasano : #Roma, è fatta per #MaitlandNiles: depositato il contratto in Lega -