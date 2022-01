Rientro in classe | Villani | “A scuola si rispettano le regole Grazie a chi ci lavora resta un luogo sicuro I problemi sono fuori” VIDEO

Advertising

petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - orizzontescuola : Rientro in classe, Villani: “A scuola si rispettano le regole. Grazie a chi ci lavora resta un luogo sicuro. I prob… - rokinuhi : RT @NFratoianni: Inutile che #GovernoDraghi e maggioranza lo neghino: sulla #scuola è caos. Norme confuse, tardive, superficiali. Si è tras… - AngeloR54671811 : RT @NFratoianni: Inutile che #GovernoDraghi e maggioranza lo neghino: sulla #scuola è caos. Norme confuse, tardive, superficiali. Si è tras… - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca Sorrento, il sindaco: “Anche gli studenti delle superiori ci chiedono il rinvio del rien… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro classe

Il timore dello sceriffo" è che ilinpossa trasformarsi in un potente veicolo di trasmissione del virus che durante le festività natalizie, complici le tante occasioni di incontro, ha ...... 7 gennaio 2022 " Rimarranno chiuse per tutto gennaio le scuole elementari e medie in Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca ha accolto l'appello dei presidi per bloccare ilin...Roma, 7 gen. "Inutile negarlo, sulla scuola è il caos. Norme confuse, superficiali e tardive, prive di basi scientifiche o quasi, che generano discriminazione e ...“Chi vive la scuola ha preso le distanze su chi la scuola non la vive o è assente da quasi cinquant’anni.” Ad evidenziarlo è Antonino Ballarino che in Italia presiede il Sindacato Nazionale Orizzonte ...