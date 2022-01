Rientro in classe, Turi (Uil): dalle scuole un grido di dolore. Vogliamo valutazioni su dati certi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Abbiamo sempre chiesto valutazioni su dati certi, quei dati relativi al contagio nelle scuole e agli effetti della pandemia, che da due anni ancora non si conoscono. Sappiamo solo da ciò che arriva dalle scuole, dalle situazioni reali- un vero e proprio grido di dolore – commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi- in merito alle misure varate dal Governo per il Rientro in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Abbiamo sempre chiestosu, queirelativi al contagio nellee agli effetti della pandemia, che da due anni ancora non si conoscono. Sappiamo solo da ciò che arrivasituazioni reali- un vero e propriodi– commenta il segretario generale della Uil Scuola, Pino- in merito alle misure varate dal Governo per ilin. L'articolo .

