Renzi | “Chiusura scuola sbagliata | piuttosto vaccinazione in classe”

"Il nostro scopo è quello di dover vaccinare sempre di più. Io sono per l'obbligo vaccinale da una vita. Per me nemmeno in Chiesa, e lo dico da cattolico, non si dovrebbe entrare senza green pass. Ma chiudere la scuola, no: è sbagliato. Mi spiega perché mia figlia dovrebbe poter andare in pizzeria e non a scuola? E' una follia. Invece che chiudere, io fari i vaccini a scuola". Lo dice Matteo Renzi a In Onda su La7

