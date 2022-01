PSG | Messi delude e un suo amico ex Barça | “Può lasciare la Francia in estate”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L'avventura dial PSG non è iniziata nei migliori dei modi e per questo motivo potrebbe già concludersi quest'

Advertising

AFP : #BREAKING Lionel Messi tests positive for Covid: PSG - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG annuncia che anche Messi è risultato positivo al Covid-19 ? - DiMarzio : .@PSG_inside | Tra i quattro positivi al Covid-19 c'è anche #Messi. La nota del club - ILOVEPACALCIO : Dalla Spagna: 'Messi lascerà il Psg già questa estate' - Ilovepalermocalcio - carreon800 : RT @EricFCB50: 2001: Ronaldinho debuta con el PSG 2002: gana el mundial 2017: mbappe debuta con el PSG. 2018: gana el mundial. 2021: Mes… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Messi

Al primo posto l'attaccante delKylian Mbappé, poi quello del Real Madrid Benzema. Al terzo posto c'è Lionelche non primeggia in Francia come in Spagna. L'arbitro Stephanie Frappard dal ......Immobile - Latium (Lazio) Lorenzo Insigne - Napoli Harry Kane - Tottenham Robert Lewandowski - Bayern Monaco Romelu Lukaku - Chelsea Lautaro Martinez - Inter Kylian Mbappé -Lionel...come racconta Daniel Riolo (autore dello scoop e che già l'anno scorso aveva predetto l'arrivo di Messi al PSG con mesi di anticipo), la mossa del club parigino potrebbe anche convincere in extremis l ...Il polacco vincitore nel 2020, ma secondo nel Pallone d’Oro, punta a superare l’argentino Leo Messi e l’egiziano Mohamed Salah ...