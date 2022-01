Napoli, oggi Insigne firma col Toronto: c’è anche l’ok degli azzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022) Insigne firmerà oggi il contratto che lo legherà al Toronto per i prossimi 5 anni. Appuntamento nel tardo pomeriggio Lorenzo Insigne e il Toronto sono pronti a dirsi il sì definitivo. Nella giornata odierna infatti, come riportato da Il Roma, il 10 della Nazionale e i dirigenti del club canadese si incontreranno intorno alle 19.00 per mettere la firma nero su bianco sul nuovo contratto che legherà il calciatore al Toronto per i prossimi cinque anni a partire da giugno. Il Napoli, dal canto suo, ha già dato il via libera a Insigne per incontrare la sua prossima squadra. Giornata decisiva, quindi, per il futuro del capitano azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022)firmeràil contratto che lo legherà alper i prossimi 5 anni. Appuntamento nel tardo pomeriggio Lorenzoe ilsono pronti a dirsi il sì definitivo. Nella giornata odierna infatti, come riportato da Il Roma, il 10 della Nazionale e i dirigenti del club canadese si incontreranno intorno alle 19.00 per mettere lanero su bianco sul nuovo contratto che legherà il calciatore alper i prossimi cinque anni a partire da giugno. Il, dal canto suo, ha già dato il via libera aper incontrare la sua prossima squadra. Giornata decisiva, quindi, per il futuro del capitano azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

