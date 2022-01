Nada Cella, l’inchiesta torna in salita: nessuno dei 5 “testimoni” si fa vivo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Procura e Squadra Mobile si aspettavano che si facesse avanti una delle persone citate nella telefonata dell’agosto del 1996. Adesso non rimane che l’esito del Dna Leggi su repubblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Procura e Squadra Mobile si aspettavano che si facesse avanti una delle persone citate nella telefonata dell’agosto del 1996. Adesso non rimane che l’esito del Dna

Ultime Notizie dalla rete : Nada Cella Nada Cella, l'inchiesta torna in salita: nessuno dei 5 "testimoni" si fa vivo Ad ascoltare e riascoltare gli spezzoni di telefonate che l'anonima testimone fa agli avvocati di Marco Soracco, all'allora avvocato di Nada Cella, alla Curia e a casa di Soracco, "non dice che sono in 5 ad aver visto quella mattina del 6 maggio del 1996 Annalucia Cecere andare via con motorino da via Marsala". "Non dice precisamente ...

