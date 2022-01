Monitoraggio Iss, Rezza: «Bisogna rallentare la corsa di Omicron: massima prudenza e accelerare con le terze dosi» – Il video (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese e l’incidenza di casi di Covid raggiunge ormai i 1.669 casi ogni 100mila abitanti. Anche l’indice Rt mostra una tendenza alla crescita: 1,43 ben al di sopra dell’1 e l’indice Rt ospedaliero si attesta intorno a 1,3. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva si attesta rispettivamente al 21,6 per cento e al 15,4 per cento su base nazionale, quindi ben al di sopra della prima soglia di criticità». A dirlo è il professor Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, commentando i dati dell’ultimo Monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità relativo all’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia. «Questi dati – prosegue il professor Rezza – mostrano che la ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Questa settimana peggiora sensibilmente la situazione epidemiologica nel nostro Paese e l’incidenza di casi di Covid raggiunge ormai i 1.669 casi ogni 100mila abitanti. Anche l’indice Rt mostra una tendenza alla crescita: 1,43 ben al di sopra dell’1 e l’indice Rt ospedaliero si attesta intorno a 1,3. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva si attesta rispettivamente al 21,6 per cento e al 15,4 per cento su base nazionale, quindi ben al di sopra della prima soglia di criticità». A dirlo è il professor Giovanni, direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, commentando i dati dell’ultimodell’Istituto superiore di Sanità relativo all’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia. «Questi dati – prosegue il professor– mostrano che la ...

