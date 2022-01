Molestie in Piazza Duomo a Capodanno, parla l’autrice del video: «Tutti guardavano, nessuno agiva. La polizia è intervenuta tardi» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lei si chiama Chiara, ha 19 anni, e la notte di Capodanno si trovava in Duomo a Milano insieme ad alcuni amici. Lì ha assistito a una delle scene più brutte della sua vita e oggi ha deciso di raccontarla a Open: «Ho visto dei ragazzi che facevano avanti e indietro, sembrava una rissa. Non capivo molto cosa stesse accadendo, così ho cominciato a riprendere con il cellulare». Il video, pubblicato poi da Milanobelladadio, una nota pagina di Instagram, è stato girato proprio da Chiara. Davanti ai suoi occhi, infatti, la scena di decine di ragazzi, circa 30, tra i 15 e i 30 anni, «in gran parte stranieri» e assidui frequentatori della Loggia dei Mercanti, poco distante dal Duomo, teatro di risse e violenze, che hanno prima accerchiato e poi abusato una giovane palpeggiandola ripetutamente: «Una scena che è durata 10-15 ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lei si chiama Chiara, ha 19 anni, e la notte disi trovava ina Milano insieme ad alcuni amici. Lì ha assistito a una delle scene più brutte della sua vita e oggi ha deciso di raccontarla a Open: «Ho visto dei ragazzi che facevano avanti e indietro, sembrava una rissa. Non capivo molto cosa stesse accadendo, così ho cominciato a riprendere con il cellulare». Il, pubblicato poi da Milanobelladadio, una nota pagina di Instagram, è stato girato proprio da Chiara. Davanti ai suoi occhi, infatti, la scena di decine di ragazzi, circa 30, tra i 15 e i 30 anni, «in gran parte stranieri» e assidui frequentatori della Loggia dei Mercanti, poco distante dal, teatro di risse e violenze, che hanno prima accerchiato e poi abusato una giovane palpeggiandola ripetutamente: «Una scena che è durata 10-15 ...

LegaSalvini : MOLESTIE A CAPODANNO A MILANO, ALTRE DUE RAGAZZE CIRCONDATE DAL BRANCO: IL NUOVO VIDEO - ElettricM : RT @Tg1Rai: Le violenze del branco di piazza Duomo nel Capodanno di #Milano. Sono almeno cinque le ragazze molestate. Procura e Polizia a c… - giuseppe9401 : @matteosalvinimi Scusi capitano, ma non lo dice 'clandestini liberi in piazza di fare molestie di gruppo e italiani… - Tg1Rai : Le violenze del branco di piazza Duomo nel Capodanno di #Milano. Sono almeno cinque le ragazze molestate. Procura e… - Stefano_pr85 : @staplica E delle molestie sessuali e stupri di gruppo in piazza a Milano, la notte di capodanno. Nessuna manifestazione di piazza. -