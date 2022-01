Mise, filiere industriali strategiche: stanziati 2,2 mld per 40 progetti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono circa 2,2 miliardi di euro le risorse complessive destinate dal ministro dello Sviluppo economico a sostegno della competenza delle filiere industriali strategiche del Paese, che è tra le priorità indicate nel piano di risanamento. L’obiettivo è di realizzare almeno 40 nuovi progetti d’investimento su tutto il territorio nazionale attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo nei settori: automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha infatti disposto che la dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo, 450 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio 2022, venga integrato con le risorse previste dal Pnrr. In particolare, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono circa 2,2 miliardi di euro le risorse complessive destinate dal ministro dello Sviluppo economico a sostegno della competenza delledel Paese, che è tra le priorità indicate nel piano di risanamento. L’obiettivo è di realizzare almeno 40 nuovid’investimento su tutto il territorio nazionale attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo nei settori: automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha infatti disposto che la dotazione finanziaria dei contratti di sviluppo, 450 milioni di euronella legge di bilancio 2022, venga integrato con le risorse previste dal Pnrr. In particolare, ...

