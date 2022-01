Luca Sepe ricoverato per Covid: “Sono ancora positivo ma sto meglio. Quando sono arrivato in ospedale l’ossigeno era 10 volte più potente” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Stamattina mi hanno fatto un tampone, mi hanno abbassato l’ossigeno perché dicono che va meglio anche la respirazione e adesso dopo questa bella doccetta fresca, c’è ne torniamo a vedere un poco di televisione“. Ha esordito così Luca Sepe in un video pubblicato questa mattina sulle sue storie di Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Il cantautore e conduttore radiofonico napoletano si trova infatti ricoverato dal 2 gennaio all’ospedale Cotugno di Napoli a causa di una polmonite da Covid: Quando è arrivato, le sue condizioni erano gravi. Il suo tampone è ancora positivo ma la saturazione è risalita: “Amici miei, purtroppo è arrivato il risultato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Stamattina mi hanno fatto un tampone, mi hanno abbassatoperché dicono che vaanche la respirazione e adesso dopo questa bella doccetta fresca, c’è ne torniamo a vedere un poco di televisione“. Ha esordito cosìin un video pubblicato questa mattina sulle sue storie di Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Il cantautore e conduttore radiofonico napoletano si trova infattidal 2 gennaio all’Cotugno di Napoli a causa di una polmonite da, le sue condizioni erano gravi. Il suo tampone èma la saturazione è risalita: “Amici miei, purtroppo èil risultato del ...

