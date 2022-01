L’abito da casa più glamour è quello in maglia scelto da Bianca Balti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bianca Balti, più ammaliante che mai, ci guarda dritto negli occhi nello scatto postato su Instagram, mostrandoci l’outfit perfetto per l’inverno 2022. Si tratta di un lungo vestito in maglia a coste, elegante e glamour. Un capo da giorno da scegliere per diverse occasioni, dalle più chic alle più rilassate. Come nel caso della modella, che lo indossa seduta comodamente sul divano di casa. L’abito è caratterizzato da tonalità color pastello, che variano dal grigio, al beige, al rosa e al panna. Nuance distribuite in righe di diversi spessori che contraddistinguono la fantasia del vestito. Il capo è confortevole come una coccola calda per le stagioni fredde. L’outfit è firmato Missoni, casa di moda italiana che più volte ha esaltato la bellezza della stoffa in ... Leggi su diredonna (Di venerdì 7 gennaio 2022), più ammaliante che mai, ci guarda dritto negli occhi nello scatto postato su Instagram, mostrandoci l’outfit perfetto per l’inverno 2022. Si tratta di un lungo vestito ina coste, elegante e. Un capo da giorno da scegliere per diverse occasioni, dalle più chic alle più rilassate. Come nel caso della modella, che lo indossa seduta comodamente sul divano diè caratterizzato da tonalità color pastello, che variano dal grigio, al beige, al rosa e al panna. Nuance distribuite in righe di diversi spessori che contraddistinguono la fantasia del vestito. Il capo è confortevole come una coccola calda per le stagioni fredde. L’outfit è firmato Missoni,di moda italiana che più volte ha esaltato la bellezza della stoffa in ...

Advertising

PietroGuccione : @bookivora Pure io. Ma a me l'ha imposto la casa editrice ??. L'abito non fa il monaco, se vorrai leggerlo vedrai ch… - SamueleWitwicky : Divertente Fedez che dice di non aver voglia di andare in montagna e poi si trova in una casa che è grande più o me… - Antonuzzo2 : @l_camurria Anche io abito in campagna, se sei lontano da vicini esci a prendere aria non stare chiusa in casa !! - Stefy_j8 : @lisaquac81 Sogno di avere una casa natalizia 365 giorni l'anno solamente per non togliere tutto e avere un posto d… - sofiapisu95 : RT @AnsaSardegna: Ricostruito l'abito di Grazia Deledda indossato per le nozze. In mostra a Nuoro nella casa museo della scrittrice #ANSA h… -