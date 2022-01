Karina Cascella sul vaccino Covid: “Un esperimento, ci costringono”. Selvaggia Lucarelli risponde (Di venerdì 7 gennaio 2022) Oggi la virologa Karina Cascella ha scritto (e poi rimosso) una serie di storie (riprese da GossipeTv) in cui dichiara senza filtri di non essere felice di dover vaccinare sua figlia contro il Covid. “Io sono pro-vaccino, mia figlia ha fatto tutti i vaccini del caso, vaccini però!!! Non esperimenti! Non sono cavie i nostri figli! Tanti ragazzi sono stati costretti e tanti genitori hanno vaccinato i loro ragazzi perché costretti! Tutto questo è vergognoso. Praticamente ci costringono mettendoci in queste condizioni di non scelta, a decidere di vaccinare i nostri figli. I nostri figli, non i loro, con un siero la cui sperimentazione terminerà nel 2024!!! Questa non è più una democrazia!”. Esternazione che è stata notata da Selvaggia Lucarelli che le ha così risposto via ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 gennaio 2022) Oggi la virologaha scritto (e poi rimosso) una serie di storie (riprese da GossipeTv) in cui dichiara senza filtri di non essere felice di dover vaccinare sua figlia contro il. “Io sono pro-, mia figlia ha fatto tutti i vaccini del caso, vaccini però!!! Non esperimenti! Non sono cavie i nostri figli! Tanti ragazzi sono stati costretti e tanti genitori hanno vaccinato i loro ragazzi perché costretti! Tutto questo è vergognoso. Praticamente cimettendoci in queste condizioni di non scelta, a decidere di vaccinare i nostri figli. I nostri figli, non i loro, con un siero la cui sperimentazione terminerà nel 2024!!! Questa non è più una democrazia!”. Esternazione che è stata notata dache le ha così risposto via ...

