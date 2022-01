Italia, Mancini: «Vinciamo il Mondiale con un rigore di Jorginho…» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il c.t. dell’Italia Mancini ha lanciato una provocazione dopo le critiche a Jorginho sui rigori sbagliati Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha rilasciato un’intervista a SportWeek. Questa una prima anticipazione riportata da La Gazzetta dello Sport. RIGORI JORGINHO – «Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera… Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo il Mondiale e lo fare- mo con un suo rigore, chi lo sa…». PLAYOFF – «Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il c.t. dell’ha lanciato una provocazione dopo le critiche a Jorginho sui rigori sbagliati Roberto, commissario tecnico dell’, ha rilasciato un’intervista a SportWeek. Questa una prima anticipazione riportata da La Gazzetta dello Sport. RIGORI JORGINHO – «Jorginho ha segnato 2 rigori a Santo Stefano all’Aston Villa? Se è per questo, ne ha segnati 6 dopo la Svizzera… Ma non sono arrabbiato. Lui ci ha portato in finale con la Spagna. Poi magari vinceremo ile lo fare- mo con un suo, chi lo sa…». PLAYOFF – «Tocca a noi togliere le castagne dal fuoco, ma quello che abbiamo fatto in estate non è casuale. Quindi, possiamo e dobbiamo crederci e dare tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

