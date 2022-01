Gli ascolti della Befana: ottimo Amadeus, Harry Potter fa volare Italia 1 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come sono andati gli ascolti della Befana? Anche quest’anno, come era prevedibile, un trionfo per Rai 1 con una media di oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv, quasi un risultato identico a quello dello scorso anno, quando però gli Italiani erano tutti bloccati in casa a causa del lockdown e delle zone rosse. Il 6 gennaio 2022 vede quindi il trionfo di Amadeus e di tutti gli ospiti che hanno giocato insieme a lui per la puntata speciale de I soliti ignoti dedicata alla Lotteria Italia: da Mara Venier a Lino Banfi, una serata fatta di grandi risate e di tanta pazienza per il conduttore di Rai 1, arrivato praticamente stremato al gran finale. Poco altro da far notare per quanto riguarda le altre reti. Italia 1 si affida per l’ennesima volta a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come sono andati gli? Anche quest’anno, come era prevedibile, un trionfo per Rai 1 con una media di oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv, quasi un risultato identico a quello dello scorso anno, quando però glini erano tutti bloccati in casa a causa del lockdown e delle zone rosse. Il 6 gennaio 2022 vede quindi il trionfo die di tutti gli ospiti che hanno giocato insieme a lui per la puntata speciale de I soliti ignoti dedicata alla Lotteria: da Mara Venier a Lino Banfi, una serata fatta di grandi risate e di tanta pazienza per il conduttore di Rai 1, arrivato praticamente stremato al gran finale. Poco altro da far notare per quanto riguarda le altre reti.1 si affida per l’ennesima volta a ...

