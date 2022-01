Giacomo Urtis e il faccia a faccia con Miriana Trevisan dopo le confessioni sui regali da 30 000€

Leggi su biccy

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo scorso 27 dicembreha riportato a Soleil Sorge alcuni gossip spiacevoli su. Il chirurgo ha raccontato che un suo grande amico (facoltoso) sarebbe stato con la showgirl e che l’avrebbe ricoperta diper un valore complessivo di 30.. Alfonso Signorini lunedì ha mostrato la clip in questione alla Trevisn, che ovviamente si è arrabbiata ed ha minacciato azioni legali contro il coinquilino.si è subito scusato, ma durante la notte ha confermato i rumor ed ha anche aggiunto altri dettagli: “Amore certo che è la verità. Ma ti pare che dico cavolate su cose del genere? Che poi nessuno l’ha giudicata, sonocostosi, buon per lei. Quello che me l’ha detto è proprio il suo ex fidanzato, che è uno dei miei ...