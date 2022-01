GF Vip | Katia Ricciarelli | anche lo sponsor Mikado si dissocia

(Di venerdì 7 gennaio 2022)Riccirelli,losi èto da “certi comportamenti non coerenti con i nostri valori” Sul web la domanda che ci si pone ela più gettonata è se stasera il Grande Fratello prenderà dei provvedimenti controdopo le sue affermazioni o se la cantante continuerà la sua avventura nel reality Mediaset. Bisognerà attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa dirà Alfonso Signorini a questo proposito. Intantolosi èto dai comportamenti dell’artista. É successo che dopo la lite con Lulù Selassié il popolo del web ha protestato attraverso hashtag e petizioni, chiedendo la squalifica di ...

GF, Manila Nazzaro e Soleil Sorge dalla parte diLa casa del Grande Fratellosi è spaccata in due, rivelando le strategie e le fazioni che da mesi governano le dinamiche della casa più ...Lo sponsor Mikado suRicciarelli: 'Ci dissociamo' Dopo aver ricevuto diversi messaggi di segnalazione controRicciarelli, l' azienda Mikado, sponsor del Grande Fratello, ha così ...L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima prova di un comportamento che la produzione non può più permettersi di ignorare ...Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli e provvedimenti per gli altri concorrenti: le anticipazioni shock del Grande Fratello Vip.