Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 9 gennaio: super puntata in arrivo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si profila un ricco parterre di ospiti nella puntata del 9 gennaio di Domenica In. Vediamo con chi dialogherà la padrona di casa Mara Venier. puntata da non perdere quella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si profila un ricco parterre dinelladel 9diIn. Vediamo con chi dialogherà la padrona di casada non perdere quella… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

giorgiolecis : Sabato 8 e domenica 9 a San Gavino lo screening per gli alunni della Marmilla - LegaDilettanti : ?? #SerieCFemminile ?? 8 e 9 gennaio in campo per la dodicesima giornata, qui il programma gare e rinvii ===>… - infoitinterno : Domenica 'Open day' per le vaccinazioni dei bimbi. Da oggi accesso diretto nei centri vaccinali per gli over 50. Za… - StabiaDi : Alla Domenica sportiva i santoni(gli ex calciatori, Pecci, Nela ) hanno dato 5,5 a Goulam. Forse avranno guardato q… - Collin2997 : @cesco_o @perchetendenza Si questo è vero, ma mi riferivo più che altro a quelli che fino ad ora hanno speso soldi… -