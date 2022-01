Didattica a distanza fino al 30 gennaio 2022? La proposta dei presidi a Draghi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo la pausa estiva gli studenti sono pronti a tornare in classe. E in presenza, niente Didattica a distanza. Un nodo cruciale quello della scuola, soprattutto ora che i contagi in Italia stanno aumentando e la variante Omicron sta continuando a circolare senza sosta, facendo registrare giorno dopo giorno numeri ‘record’, dati che spaventano. Che preoccupano al punto che il Governo ha studiato nuove misure e regole per un rientro in sicurezza, che non viene però visto di buon occhio dalla maggior parte dei presidi degli istituti scolastici italiani. La Didattica a distanza nelle scuole e la proposta dei presidi I presidi stanno facendo pressing per rinviare le lezioni in presenza almeno di due settimane (fino al 24 o 30 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo la pausa estiva gli studenti sono pronti a tornare in classe. E in presenza, niente. Un nodo cruciale quello della scuola, soprattutto ora che i contagi in Italia stanno aumentando e la variante Omicron sta continuando a circolare senza sosta, facendo registrare giorno dopo giorno numeri ‘record’, dati che spaventano. Che preoccupano al punto che il Governo ha studiato nuove misure e regole per un rientro in sicurezza, che non viene però visto di buon occhio dalla maggior parte deidegli istituti scolastici italiani. Lanelle scuole e ladeistanno facendo pressing per rinviare le lezioni in presenza almeno di due settimane (al 24 o 30 ...

