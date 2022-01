Di Maio e Zaia, solidarietà all’immunologa Antonella Viola (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – Di Maio e Zaia esprimono solidarietà all’immunologa Antonella Viola: “Pochi incoscienti e delinquenti, con teorie infondate, minacciano di morte chi ogni giorno lavora per salvare la vita di migliaia di italiani. Una cosa è certa: noi non possiamo essere loro ostaggio. Ferma condanna per questi gesti ignobili e massima solidarietà alla professoressa Antonella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Luigi Di Maio minacciato di morte, solidarietà da tutto il mondo politico Tav, scontro Lega-M5S: “È crisi aperta” Un nuovo contratto di governo? La Azzolina ministro piace ai politici Luigi Di Maio si dimette ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – Diesprimono: “Pochi incoscienti e delinquenti, con teorie infondate, minacciano di morte chi ogni giorno lavora per salvare la vita di migliaia di italiani. Una cosa è certa: noi non possiamo essere loro ostaggio. Ferma condanna per questi gesti ignobili e massimaalla professoressaL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Luigi Diminacciato di morte,da tutto il mondo politico Tav, scontro Lega-M5S: “È crisi aperta” Un nuovo contratto di governo? La Azzolina ministro piace ai politici Luigi Disi dimette ...

