Decreto Covid Omicron, le sanzioni per chi non si vaccina (e non solo) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Decreto ufficiale ancora non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma a due giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri cominciano ad emergere dettagli su quelle che saranno le sanzioni legate all'obbligo vaccinale per gli over 50 ma anche per coloro che non rispettano le norme inserite appunto nel Decreto del 5 gennaio. A partire dal primo febbraio gli over 50 anni che non rispettano l'obbligo vaccinale imposto dal Governo dovranno pagare 100 euro di multa una tantum (una volta sola). La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate incrociando i dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. Mentre per chi accede ad attività e servizi e trasporti inserite nel nuovo Dpcm senza il certificato verde dovrà ...

