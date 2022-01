Darkar 2022 | la Francia vuole fermare la competizione dopo l’attentato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Darkar 2022

Zazoom Blog

Ieri ha vinto la quinta tappa della Dakar arrivando curiosamente al traguardo con una portiera che non ne voleva sapere di rimanere chiusa ma, in Italia abbiamo ricordi ancora più curiosi del driver s ...La sesta frazione della Dakar 2022 è stata interrotta dopo 101 km per le moto, ma a distanza di ore dalla decisione non si conoscono ancora i risultati ...