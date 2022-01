Dal Mali al Kazakistan, l’inverno freddo di Putin. Parla Caracciolo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche Vladimir Putin può soffrire il gelo dell’inverno russo. La coperta strategica di un Paese con 20mila chilometri di confini terrestri rischia oggi di diventare troppo corta. Ucraina, Bielorussia, Kazakistan. Sono tante le crisi da affrontare insieme, spiega Lucio Caracciolo, direttore e fondatore di Limes. Sullo sfondo, una missione in Mali portata avanti dai mercenari della Wagner che dovrebbe allarmare non poco Roma e Bruxelles. Partiamo dal Kazakistan. La “Nato” dell’Est, il Csto, sta aiutando il presidente Tokayev a sopprimere con la forza le proteste per il caro-energia, le truppe russe marciano ad Astana. Per Putin è una buona notizia? Tutt’altro: per Putin la crisi in Kazakistan è una pessima notizia. Coincide con quelle in ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche Vladimirpuò soffrire il gelo delrusso. La coperta strategica di un Paese con 20mila chilometri di confini terrestri rischia oggi di diventare troppo corta. Ucraina, Bielorussia,. Sono tante le crisi da affrontare insieme, spiega Lucio, direttore e fondatore di Limes. Sullo sfondo, una missione inportata avanti dai mercenari della Wagner che dovrebbe allarmare non poco Roma e Bruxelles. Partiamo dal. La “Nato” dell’Est, il Csto, sta aiutando il presidente Tokayev a sopprimere con la forza le proteste per il caro-energia, le truppe russe marciano ad Astana. Perè una buona notizia? Tutt’altro: perla crisi inè una pessima notizia. Coincide con quelle in ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal Mali Dallo stato di diritto all'energia: s'è rotto il blocco di Visegrad ...dagli attacchi che provengono dal di fuori. Per il presidente ungherese, la tendenza europea di fronte ad ogni problema è quella di incolpare Vladimir Putin, visto come responsabile di tutti i mali, ...

Più che obbligo vaccinale, chiamiamola minitassa no vax: 100 euro e passa la paura ...giorno e circolare indisturbati sottraendosi all'iniezione che considerano la madre di tutti i mali ... visto che in Italia non esistono più controlli seri dal primo lockdown? La seconda: tra un mese e ...

MN - Longhi: "Kalulu-Gabbia? Ieri nessuno rossonero ha giocato male" Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, il giornalista Bruno Longhi ha parlato così della prestazione dei rossoneri, soffermandosi sulla coppia difensiva di ieri sera: ...

