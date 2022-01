Da lunedì Toscana, Emilia - Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta in giallo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da lunedì Toscana, Emilia - Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta passano dalla zona bianca a quella gialla. Lo prevedono le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza per cercare di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dad'passano dalla zona bianca a quella gialla. Lo prevedono le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza per cercare di ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il ministro della Salute #Speranza ha firmato, secondo quanto si apprende, le ordinanze per il passaggio da luned… - ilfoglio_it : Aumentano contagi e ricoveri: da lunedì passano in zona gialla anche Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aos… - PiazzaSimonetta : RT @MediasetTgcom24: Da lunedì Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta in giallo #covid - TgrRai : #COVID19: #Toscana, #EmiliaRomagna, #Abruzzo e #ValledAosta da lunedì in #zonagialla. Le ordinanze firmate da… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, da lunedì 10 gennaio Toscana, Emilia, Abruzzo e Valle d'Aosta in zona gialla -